Смотрите проект восстановления села в Херсонской области от архитекторов archimatika

Архитектурное бюро archimatika разрабатывает проект восстановления поврежденного вражескими обстрелами села Посад-Покровское в Херсонской области.

Вместе с Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины архитекторы представили концепцию восстановления села на встрече с местными жителями.

“Единство архитектурного образа станет визитной карточкой Посад-Покровского. Проект предусматривает восстановление уничтоженных построек таким образом, чтобы сохранить аутентичный образ села, введя дизайн-код”, – говорят архитекторы, пишет Pragmatika.media.

Кроме жилого дома, каждый сельский двор включает в себя определенное количество блоков хозяйственных помещений (погреб, летняя кухня, курятник, хлев и т.п.). Архитекторы разработали несколько типов хозяйственных "модулей". “Фактически, такой модуль представляет собой “пустое” здание. В нем каждый владелец сможет обустроить ту функцию, которую считает нужной лично для себя”, – говорят авторы проекта.

Новые здания будут интерпретировать традиционную местную архитектуру: штукатуренные фасады, двухскатные или шатровые крыши, композитная черепица как оптимальная альтернатива керамической черепицы, которая использовалась в Посад-Покровском и кое-где сохранилась с 19 века.

Чтобы защититься от палящего солнца, архитекторы предлагают обустроить по периметру каждого двора перголы и галереи, сформировав патио. Здесь в дальнейшем будут расти фруктовые деревья.

Исторически сложилось, что большинство зданий Посад-Покровского выстроены из произведенного здесь же самана. Это экологичный, простой в производстве и дешевый стройматериал. В качестве альтернативы распространенным индустриальным материалам архитекторы предлагают использовать эту технологию, возобновив производство саманных блоков из существующей здесь глины. Это создало бы рабочие места и дало бы населению чувство причастности к восстановлению собственного села.

Во время работы над проектом архитекторы archimatika опросили местных жителей и создали перечень функций, которые община хотела бы иметь в сельском центре.

В центре сформируют комфортный тенистый центральный пешеходный бульвар. Рядом обустроят образовательно-культурный центр, где разместят школу, детский сад и культурный центр.

Архитекторы добавляют, что раньше школа, детский сад, клуб и т.д. были отдельными зданиями. Стоимость строительства и содержания была высокой, потому что у каждого сооружения был свой отдельный спортивный зал, пищеблок, актовый зал и т.д. Авторы проекта объединили большинство общественных сервисов в единый комплекс. Это позволит избежать дублирования функций и соответственно снизить стоимость эксплуатации.

Вдоль центрального бульвара расположен старостат, центр безопасности, отделение полиции, здание скорой помощи, магазины, кафе, аптека и другие заведения.

Архитекторы также предлагают вернуть селу его главный храм, ранее стоявший на месте разрушенного дома культуры. Вокруг храма будет разбита центральная площадь и мемориальный сквер. Возле храмовой площади предусмотрена летняя сцена для празднования важных сельских событий.

На основе частично сохранившегося клуба предлагают создать центр памяти борьбы против российских захватчиков. Центр памяти будет интегрирован в ландшафт сквера.