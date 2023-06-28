Во Львове возле Оперного театра установили гигантскую скульптуру: фото

Во Львове возле Оперного театра установили гигантскую скульптуру «Мистер Арбитрум», которая будет «держать» здание.

Как рассказал на брифинге городской голова Львова Андрей Садовый, автором работы является Эмануэле Джианнелли и это подарок от итальянских друзей. Скульптуру установили на несколько недель, а после этого она будет «путешествовать по миру».

По словам Садового, на создание скульптуры не потратили "ни одной бюджетной гривны", работу профинансировали благотворители.

“Символично, что в День Конституции скульптура – в Украине. С одной стороны, мир поддерживает нас, а с другой стороны, Украина сегодня защищает европейские ценности. Арбитрум символизирует силу. Меседж о сегодняшнем событии разойдется по всем медиа, поэтому важно, чтобы все увидели Львов как культурную столицу”, – сказал Садовый.

По словам автора скульптуры, она была доставлена в Украину, чтобы поддержать народ в сложное время войны и оттолкнуть врага.