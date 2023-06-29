Между Киевом и Вышгородом запустят Kyiv City Express

Между Киевом и Вышгородом планируют запустить пригородные электропоезда Kyiv City Express, сообщил министр развития громад Александр Кубраков.

Это стало возможным благодаря судебному решению о возвращении в собственность ЧАО «Киев-Днепровское МППЗТ» недвижимого имущества.

Эксперт в сфере транспорта и бывший руководитель пассажирского департамента "Укрзализныци" Александр Красноштан отмечает, что время путешествия от Вышгорода до Почайной теперь может составлять 10 минут при 20-минутном интервале движения в пиковые часы.