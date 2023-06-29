В Киеве «лежачие полицейские» могут заменить «берлинскими подушками»

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Мария Иващук
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В рамках первой за два года "Киевской мастерской города" представители общественности и КГГА обсудили возможность установки на дорогах Киева "берлинских подушек" вместо "лежачих полицейских".

Об этом сообщают "Пассажиры Киева".

"Договорились о необходимости проработать в ближайшее время вопрос установления "берлинских подушек" на замену устаревшему средству успокоения движения - "лежащим полицейским" - в первую очередь там, где проходит движение общественного транспорта"

Берлинская подушка (speed cushion) является искусственным неровностью из резины, которую располагают на дороге, чтобы легковые автомобили снижали скорость.

Ширина подушки такова, что частные автомобили должны выехать на повышение одним колесом, а спецтехника и общественный транспорт, имеющие более широкую колесную базу, пропускают ее между колесами, что не влияет на их движение. Берлинскую подушку также могут без остановки объезжать велосипеды или самокаты.

Киевская мастерская города – это встреча представителей Департамента транспортной инфраструктуры КГГА и представителей подчиненных ему коммунальных предприятий с общественностью, транспортными экспертами и урбанистами по поводу качественной реализации проектов в транспортной инфраструктуре Киева, которая будет удобна для людей и будет отвечать требованиям устойчивой мобильности.

От общественности принимали участие организации "Пассажиры Киева", U-Cycle, Urban Crew и "Федерация велосипедного спорта г. Киева".

В 2021 году первую "берлинскую подушку" установили во Львове .

Опубликовано: 29 июня 2023
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