В ботсаду имени Фомина спасли вековой дуб: фото

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Ирина Маймур
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В ботаническом саду имени Фомина спасли вековой дуб, являвшийся частью киевского леса.

Об этом сообщил столичный арборист Владимир Ветроградский.

Дерево росло в дубраве, часть которой первоначально была городской свалкой. Затем, почти 190 лет назад, дубраву вычистили и превратили в ботанический сад. С тех пор сохранилось всего несколько деревьев. Спасенный дуб – один из них.

Деревья могло уже не быть в живых, отмечает Ветроградский.

«Но благодаря вере и поддержке руководства ботанического сада, неравнодушным гражданам и выполненным работам этот дуб будет радовать нас и последующие поколения», - отметил он.

Арборист отметил вклад в лечение дуба Семена Обломея. Студент третьего курса факультета лесного и садово-паркового хозяйства НУБиП приложил первые шаги в лечении раны на дереве. Семен Обломей погиб от вражеского авиаудара в Северодонецке 21 июня. Перед этим он успел вывести свою группу в безопасное место.

«К большому сожалению тебя больше нет с нами, потому что ты отдал свою жизнь за Украину. Память о тебе, друг, будет жить вечно», – написал Владимир Ветроградский.

Фото: Владимир Ветроградский

Опубликовано: 30 июня 2023
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