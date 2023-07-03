Киевские активисты начали восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице

Киевские активисты приступили к работе по восстановлению памятника архитектуры в Пуще-Водице — даче Эдуарда Брадтмана.

Об этом сообщил сооснователь памятникоохранного хаба «Цегла» Дмитрий Перов.

Сейчас активисты уже расчистили территорию от кустарника и начали разбирать завалы и распределять обломки на бытовой мусор, невосстановимые остатки и реставрации.

Исследование памятника показало, что он составлен, в частности, из кирпича Якова Бернера — известного киевского производителя кирпича на рубеже прошлого и позапрошлого веков.

Далее активисты планируют завершить разбор завалов и приступить к монтажу защитного накрытия. Оно обезопасит памятник от попадания атмосферных осадков и последующих разрушений.



Напомним, что в июне Киевсовет поддержал петицию с призывом вернуть в государственную собственность и восстановить дачу-памятку в Пуще-Водице.

Фото: Дмитрий Перов