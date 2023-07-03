Киевские активисты начали восстанавливать дачу-памятку в Пуще-Водице

268
Ирина Маймур
share share

Киевские активисты приступили к работе по восстановлению памятника архитектуры в Пуще-Водице — даче Эдуарда Брадтмана.

Об этом сообщил сооснователь памятникоохранного хаба «Цегла» Дмитрий Перов.

Сейчас активисты уже расчистили территорию от кустарника и начали разбирать завалы и распределять обломки на бытовой мусор, невосстановимые остатки и реставрации.

Исследование памятника показало, что он составлен, в частности, из кирпича Якова Бернера — известного киевского производителя кирпича на рубеже прошлого и позапрошлого веков.

Далее активисты планируют завершить разбор завалов и приступить к монтажу защитного накрытия. Оно обезопасит памятник от попадания атмосферных осадков и последующих разрушений.

Напомним, что в июне Киевсовет поддержал петицию с призывом вернуть в государственную собственность и восстановить дачу-памятку в Пуще-Водице.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 03 июля 2023
share share
Лучшее украинское кино: объявили номинантов на премию "Золота дзиґа" Лучшее украинское кино: объявили номинантов на премию "Золота дзиґа" В Одессе, несмотря на охранный статус, сносят старинный особняк Гавсевича. В Одессе, несмотря на охранный статус, сносят старинный особняк Гавсевича. На Виноградаре открылось кафе Brewsell На Виноградаре открылось кафе Brewsell На Саксаганского открыли лаунж-бар Slava U с кальяном и музыкальными вечерами На Саксаганского открыли лаунж-бар Slava U с кальяном и музыкальными вечерами Украинский проект получил бронзового льва в Каннах Украинский проект получил бронзового льва в Каннах Кофе, коктейли и приставка: на Соломенке открыли кофейню-бар «Избранные произведения» Кофе, коктейли и приставка: на Соломенке открыли кофейню-бар «Избранные произведения» На фасад Дворца культуры КПИ начали возвращать аутентичный облицовочный камень На фасад Дворца культуры КПИ начали возвращать аутентичный облицовочный камень В Испании появился мурал «Мир в наших руках», посвященный Украине: фото В Испании появился мурал «Мир в наших руках», посвященный Украине: фото
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.