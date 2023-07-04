В Буче за средства немецких меценатов отстроили школу искусств: фото

В Буче восстановили фасад детской школы искусств имени Левко Ревуцкого. Проект, который стоил более 10 млн. гривен, воплотили за средства немецких доноров.

Об этом сообщили в благотворительном фонде BGV.

В ходе работ восстановили кровлю, системы водоснабжения и водоотвода; заменили окна и двери, установили навигационные элементы и приобрели мощный генератор. Кроме того, немецкие благотворители помогли сделать музыкальное заведение для детей более инклюзивным и организовали ряд тренингов и курсов для преподавателей.

Также в школе после ремонта открыли дополнительные кабинеты — это позволит увеличить количество учащихся.

До нового учебного года планируется укомплектовать художественные классы, закупить новую мебель, телевизионную технику и музыкальные инструменты для духового оркестра.

Восстановление школы оплатили некоммерческая организация #WeAreAllUkrainians, фонд Help Alliance от Lufthansa Group и украинский благотворительный фонд BVG. Также Lufthansa отдала деньги с пожертвований пассажиров своих рейсов. Кроме того, часть денег собрали во время благотворительного концерта в Мюнхенской филармонии.

Фото: благотворительный фонд BGV