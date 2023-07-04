В Буче за средства немецких меценатов отстроили школу искусств: фото

197
Ирина Маймур
share share

В Буче восстановили фасад детской школы искусств имени Левко Ревуцкого. Проект, который стоил более 10 млн. гривен, воплотили за средства немецких доноров.

Об этом сообщили в благотворительном фонде BGV.

В ходе работ восстановили кровлю, системы водоснабжения и водоотвода; заменили окна и двери, установили навигационные элементы и приобрели мощный генератор. Кроме того, немецкие благотворители помогли сделать музыкальное заведение для детей более инклюзивным и организовали ряд тренингов и курсов для преподавателей.

Также в школе после ремонта открыли дополнительные кабинеты — это позволит увеличить количество учащихся.

До нового учебного года планируется укомплектовать художественные классы, закупить новую мебель, телевизионную технику и музыкальные инструменты для духового оркестра.

Восстановление школы оплатили некоммерческая организация #WeAreAllUkrainians, фонд Help Alliance от Lufthansa Group и украинский благотворительный фонд BVG. Также Lufthansa отдала деньги с пожертвований пассажиров своих рейсов. Кроме того, часть денег собрали во время благотворительного концерта в Мюнхенской филармонии.

Фото: благотворительный фонд BGV

Опубликовано: 04 июля 2023
Буча
share share
Во Львове для улучшения безопасности движения демонтируют ограждения на 10 участках улиц Во Львове для улучшения безопасности движения демонтируют ограждения на 10 участках улиц Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ Животный конструирует бесшумные электробайки для ВСУ 11 украинских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов 11 украинских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента Писанки, кобзарство и вышивка белым по белому: Украина внесла в список наследия ЮНЕСКО три элемента Хачапури, харчо и чача: возле "Дворца спорта" открылся ресторан грузинской кухни Хачапури, харчо и чача: возле "Дворца спорта" открылся ресторан грузинской кухни Как приобщиться к сохранению киевских памятников: инструкция от КГГА Как приобщиться к сохранению киевских памятников: инструкция от КГГА На Подоле активисты реставрировали вывеску старейшего магазина цветов Киева На Подоле активисты реставрировали вывеску старейшего магазина цветов Киева Памятники свиньи, деруну, фасоли – фотопроект о гастрономических монументах в городах Украины Памятники свиньи, деруну, фасоли – фотопроект о гастрономических монументах в городах Украины
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.