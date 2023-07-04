На Подоле активисты реставрировали вывеску старейшего магазина цветов Киева

На Подоле активисты благотворительного фонда по сохранению архитектурного наследия «Має значення» отреставрировали историческую вывеску 1956 «Квіти», расположенную на улице Константиновская, 24.

На ее реставрацию активистам удалось собрать 73 257 гривен, а сам процесс занял 3 недели.

Как рассказывают активисты, вывеску сначала очистили - это была лишь вторая очистка за ее долгие годы жизни. Первая пришлась на следующий день после взрыва на ЧАЭС. Также реставраторы аккуратно удалили помет птиц, являвшихся главными разрушителями вывески.





После этого очистили ее от следов краски, появившейся на исторической вывеске из-за ремонтных работ, а еще устранили поломки и подсветили.

Реставрацией занимался БФ "Має значення", основанный в Мариуполе и занимавшийся реставрацией в городе и после освобождения, планирует вернуться обратно в родной город.

Ранее мы писали, что активисты восстановили историческую дверь в Киеве на улице Саксаганского,112а.

Фото: "Має значення"