Как приобщиться к сохранению киевских памятников: инструкция от КГГА

Департамент охраны культурного наследия не имеет возможности проверить все достопримечательности города, поэтому обратился за помощью горожан. В ведомстве разработали инструкцию, как каждый киевлянин может приобщиться к сохранению памятников.
Об этом Департамент охраны культурного наследия сообщил изданию «Твой город».
Рассмотрение вопроса о внесении объекта культурного наследия в Перечень объектов культурного наследия происходит по собственному или обращению физических, юридических лиц или других общественных формирований на основании фотофиксации объекта:
В занесении объекта культурного наследия в Перечень могут отказать в случае неподачи вышеуказанных документов или отсутствия в исторической справке обоснований подлинности объекта, его ценности с археологического, эстетического, этнологического, исторического, архитектурного, художественного, научного или художественного взгляда.
Фото: Анна Егорова