Как приобщиться к сохранению киевских памятников: инструкция от КГГА

Департамент охраны культурного наследия не имеет возможности проверить все достопримечательности города, поэтому обратился за помощью горожан. В ведомстве разработали инструкцию, как каждый киевлянин может приобщиться к сохранению памятников.

Об этом Департамент охраны культурного наследия сообщил изданию «Твой город».

Рассмотрение вопроса о внесении объекта культурного наследия в Перечень объектов культурного наследия происходит по собственному или обращению физических, юридических лиц или других общественных формирований на основании фотофиксации объекта:

фото общего вида, фото объекта в контексте ( окружающей среде), фото наиболее ценных (характерных) элементов объекта, фото движущихся объектов (деталей), фото угроз (действия негативных факторов);

исторической справки, где есть информация об аутентичности объекта, его ценности с археологического, эстетического, этнологического, исторического, архитектурного, художественного, научного или художественного взгляда, информацию историко-архивных исследований, архитектурных, искусствоведческих, библиографических и градостроительных изысканий.

В занесении объекта культурного наследия в Перечень могут отказать в случае неподачи вышеуказанных документов или отсутствия в исторической справке обоснований подлинности объекта, его ценности с археологического, эстетического, этнологического, исторического, архитектурного, художественного, научного или художественного взгляда.

Фото: Анна Егорова