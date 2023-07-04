Во Львове для улучшения безопасности движения демонтируют ограждения на 10 участках улиц

Чтобы улучшить безопасность движения, во Львове демонтируют пешеходные ограждения еще на 10 участках улиц.

Об этом сообщил председатель Управления транспорта Львовского горсовета Орест Олеськив.

Отмечается, что городская комиссия по безопасности дорожного движения рассматривала демонтаж на 15-ти участках. На 10-ти участках решение согласовали, еще на одном — частично.

Каждое такое решение сопровождают дискуссии среди чиновников, отмечает Олеськив. В основном речь идет об участках, где заборы установили вдоль парковочных площадок.

Олескива огорчает, что часть членов комиссии до сих пор считает, что турникетное ограждение является средством, способствующим безопасности дорожного движения.

По его мнению, с тротуаров следует убирать пешеходное ограждение, особенно в центральной части города. Ведь заборы не только визуально искажают улицы, но и ухудшают безопасность движения, потому что создают ошибочное чувство безопасной дорожной обстановки для водителей и провоцируют их к превышению скорости.

Фото: Орест Олеськив