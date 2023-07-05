Прокуратура открыла производство по сносу имения Гавсевича в Одессе

В Одессе открыли уголовное производство из-за разрушенного строителями имения Гавсевича. Он является памяткой архитектуры.

Об этом сообщил начальник управления Государственного архитектурно-строительного контроля Одесского горсовета Александр Авдеев.

Прокуратура открыла уголовное производство, в рамках которого должно запретить проводить строительные работы. Действия строителей квалифицировали как умышленное уничтожение, разрушение и повреждение объекта культурного наследия (ч. 2 ст. 298 УК Украины).

Агеев отметил, что работы проводились с отклонением от утвержденной документации. В частности, демонтировали часть ограждающих и несущих конструкций памятника, а также перекрытия второго и третьего этажей восточной части здания, кровлю и т.д.

«Поэтому для ответного реагирования ГАСК направил письмо в прокуратуру Одесской области», — сообщил Агеев.

Также он добавил, что прокуратура направила повторное письмо в адрес Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины по поводу проверки законности проведения работ по демонтажу конструкций на здании-памятнике и в Департамент культуры Одесской ОВА.

Ранее мы писали, что в Одессе сносят памятник архитектуры, расположенный возле парка Шевченко. Речь идет о старинном особняке Гавсевича. Работники компании «Универсал директ» уничтожили практически все здание. Остался только фасад.

В городском ГАСКе изданию рассказали, что снос здания в документах назван «противоаварийными работами».

Фото: Александр Авдеев