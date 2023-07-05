Возле «Берестейской» на месте демонтированных МАФов обустроили сквер

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Ирина Маймур
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У станции метро «Берестейская» отремонтировали тротуар и обустроили сквер.

Об этом сообщает Киевавтодор.

Отмечается, что коммунальщики завершили благоустройство по улице Лагерная: на месте демонтированных незаконных временных сооружений засеяли газоны, высадили цветы и отремонтировали все пешеходные дорожки.

Кроме того, работники КП ШЭУ Шевченковского района заменили 754 кв. м покрытия тротуаров. В частности, основной проход, дорожки к трамвайным путям и подходы к переходам. Ремонт выполняли сами по себе.

Фото: Киевавтодор

Опубликовано: 05 июля 2023
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