Возле «Берестейской» на месте демонтированных МАФов обустроили сквер

У станции метро «Берестейская» отремонтировали тротуар и обустроили сквер.
Об этом сообщает Киевавтодор.
Отмечается, что коммунальщики завершили благоустройство по улице Лагерная: на месте демонтированных незаконных временных сооружений засеяли газоны, высадили цветы и отремонтировали все пешеходные дорожки.
Кроме того, работники КП ШЭУ Шевченковского района заменили 754 кв. м покрытия тротуаров. В частности, основной проход, дорожки к трамвайным путям и подходы к переходам. Ремонт выполняли сами по себе.
Фото: Киевавтодор