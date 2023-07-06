Смотрите, как будет выглядеть улица Шелковичная после ремонта

В центре столицы ремонтируют Шелковичную улицу. Коммунальщики разработали план ее обновления, в котором «совместят современные технологии с историческим духом улицы».

Об этом сообщает КП «ШЭУ Печерского района».

Проект обновления Шелковичная

В настоящее время идет первый этап работ, во время которого заменят поврежденный брусчатый камень в обе стороны. На втором этапе планируется ремонт перил и пешеходной части улицы.

Для сохранения исторического облика улицы на ней частично осталось первоначальное покрытие из брусчатого камня. Однако брусчатка повредилась от постоянной погрузки авто и оказалась в аварийном состоянии, отмечают коммунальщики.

Первое упоминание улицы Шелковичной датировано 1834 годом. Тогда здесь размещался шелковичный сад, в честь которого и была названа местность. До этого улицу именовали Аптекарской, ведь на ней была расположена одна из первых аптек Киева.

Фото: КП «ШЭУ Печерского района»