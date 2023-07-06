В Харькове разрушают два старинных дома ХІХ века

В Харькове на улице Конторской разрушают два старинных здания ХІХ века. Речь идет о домах № 18 и № 16А.

Об этом пишет издание «Люк» со ссылкой на общественного деятеля Михаила Титаренко.

«Не только враг умеет разрушать и уродовать нашу культуру и историю, это делаем еще и мы сами. А потом ездим в другие страны любоваться их архитектурой», — написал он.

Улица Конторская находится в историческом районе Залопань. Там много архитектурных памятников конца XIX — начала XX века.

Дом № 18 на улице Конторской в конце XIX века построили для жены статского советника Натальи Спенглер. Его фасад украшают фриз, сандрики (карнизы) и пилястры (плоские колонны).

В 2010-х постройку частично отреставрировали, однако потеряли некоторые архитектурные детали: филенки пилястров и узоры под окнами.

В 2020 году в здании произошел пожар, из-за чего была разрушена ее крыша. Здание было восстановлено. Как отмечают журналисты «Люк», в следующем году горсовет заказал разработку проекта ремонта за 446 300 гривен, а в 2022 году — запланировал выделение 3 053 738 гривен на его реставрацию. Она должна была завершиться в декабре того же года.

Все декоративные элементы с фасада дома были сбиты в конце 2021 года. Никаких реставрационных работ здесь не проводилось.

Дом № 16А по Конторской построили в классицистическом стиле в то же время, что и 18. Однако он до сих пор не имеет охранного статуса. Поэтому уже разрушили портик сооружения, надстроили мансарду, разрушили фриз и повредили капители пилястров. Одну из стен разобрали и построили снова с помощью газобетонных блоков.

Михаил Титаренко отметил, что документов по реконструкции этого дома в открытом доступе нет.

Фото: Михаил Титаренко