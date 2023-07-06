Львов после ударов российскими "Калибрами": фото

В ночь на 6 июля россияне ударили ракетами по Львову.
По меньшей мере, 4 человека погибли, поиски под завалами зданий продолжаются. 37 человек получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около 50 авто, сообщает городской голова Андрей Садовой.
Также, по словам председателя ОВА, повреждены 11 общежитий двух учебных заведений, где находились внутренне перемещенные лица, детский дом №1 и санаторная школа.
Ранее мы писали, что в сети появилось видео с восстановленной квартирой в многоэтажном доме в Киеве по проспекту Лобановского, куда попала российская ракета.
Фото: Юрий Мартынович, ГСЧС, Андрей Садовой