Львов после ударов российскими "Калибрами": фото

В ночь на 6 июля россияне ударили ракетами по Львову.

По меньшей мере, 4 человека погибли, поиски под завалами зданий продолжаются. 37 человек получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около 50 авто, сообщает городской голова Андрей Садовой.

Также, по словам председателя ОВА, повреждены 11 общежитий двух учебных заведений, где находились внутренне перемещенные лица, детский дом №1 и санаторная школа.