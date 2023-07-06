Львов после ударов российскими "Калибрами": фото

47
Мария Иващук
share share

В ночь на 6 июля россияне ударили ракетами по Львову.

По меньшей мере, 4 человека погибли, поиски под завалами зданий продолжаются. 37 человек получили ранения, повреждены около 30 домов и уничтожены около 50 авто, сообщает городской голова Андрей Садовой.

Также, по словам председателя ОВА, повреждены 11 общежитий двух учебных заведений, где находились внутренне перемещенные лица, детский дом №1 и санаторная школа.

Ранее мы писали, что в сети появилось видео с восстановленной квартирой в многоэтажном доме в Киеве по проспекту Лобановского, куда попала российская ракета.

Фото: Юрий Мартынович, ГСЧС, Андрей Садовой

Опубликовано: 06 июля 2023
Львів
share share
Из-за российской ракетной атаки на Львов пострадало Kredens Cafe Из-за российской ракетной атаки на Львов пострадало Kredens Cafe Компания Meta запустила свой аналог Twitter — приложение Threads Компания Meta запустила свой аналог Twitter — приложение Threads На Подоле открыли чайную Meditatea На Подоле открыли чайную Meditatea В Киеве обустроили развязку на Дарницком мосту В Киеве обустроили развязку на Дарницком мосту В Харькове разрушают два старинных дома ХІХ века В Харькове разрушают два старинных дома ХІХ века Как выглядят квартиры в восстановленной после ракетного удара многоэтажке на Лобановского Как выглядят квартиры в восстановленной после ракетного удара многоэтажке на Лобановского "Укрзализныця" вернула военизированную охрану в поезда "Укрзализныця" вернула военизированную охрану в поезда Смотрите, как будет выглядеть улица Шелковичная после ремонта Смотрите, как будет выглядеть улица Шелковичная после ремонта
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.