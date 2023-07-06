Почему Киев подтапливает во время дождя – объясняет руководитель "Киевавтодора"

Во время осадков в Киеве происходит подтопление на улицах города и в подземных переходах. В интервью "Вечернему Киеву" глава "Киевавтодора" Александр Федоренко рассказал, почему так происходит.

По его словам, одной из причин является увеличение плотности застройки в последние несколько десятков лет.

«По этой причине дождевая вода течет с крыш и тротуаров на дорогу, попадает в закрытую систему ливневой канализации, которая построена 30 — 50 лет и рассчитана не на такие объемы водосбора. Поэтому на некоторых участках образуются подтопления, когда идет залповый ливень”, – объясняет он.

Дождевая канализация не может пропустить весь объем воды во время ливней, она выходит в малые реки Киева, также не справляющиеся с объемом воды, говорит Федоренко, поэтому образуется водяной подпор, возникает эффект гидроудара.

Чтобы не было подтоплений, должна проводиться комплексная работа, своевременно очищаться от наносов мусора русла малых рек, считает глава Киевавтодора. Также на некоторых участках нужно увеличить диаметр ливневой канализации.

"Мы об этом знаем, разработали несколько проектов и готовы были их реализовать, однако из-за военного положения приостановили. Сейчас снова будем форсировать эту работу”, – добавляет он.

Фото: Екатерина Новосветная/Вечерний Киев