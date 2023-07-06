В Украине открыли первые автошколы для людей с инвалидностью: в каких городах

В Украине презентовали автошколы, адаптированные к нуждам людей с инвалидностью.
Пять первых таких автошкол открылись на базе учебных заведений системы МВД в Киеве, Каменце-Подольском, Кропивницком, Львове и Днепре.
К обучению приглашают людей с инвалидностью, которые хотят впервые получить водительское удостоверение категории В, нуждаются в обучении или переобучении на автомобилях с ручным управлением.
Сейчас теоретические и практические курсы в адаптированных автошколах проходят первые 22 ученика, один уже получил водительское удостоверение.
"Автошколы для людей с инвалидностью" - флагманский проект Министерства внутренних дел, реализуемый в рамках инициативы супруги Президента "Без барьеров", говорится на сайте президента.
В автошколах для людей с инвалидностью ученикам предлагают доступную инфраструктуру, обучение в смешанных инклюзивных группах или индивидуально, возможность теоретического обучения в дистанционном формате, индивидуальное обучение по удобному графику, сертифицированные современные автомобили с ручным управлением, поддержку и консультирование от опытных инструкторов, прошедших дополнительные курсы.
Записаться в одну из пяти автошкол можно на сайте МВД.
Фото: Rolando Garrido / Unsplash