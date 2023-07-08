В Киеве из-за мощного ливня затопило авто, подземные переходы и ТРЦ: фото

В Киеве из-за мощного ливня 7 июля возникли подтопления в Голосеевском и Печерском районах Киева.

Как сообщают в КГГА, основная причина возникших в Голосеевском и Печерском районах подтоплений — залповый характер ливня. Там отметили, что в указанных районах решетки ливневостоков недавно расчистили.

Среди мест подтоплений – бульвар Михновского (бывший бульвар Дружбы Народов), ТРЦ Ocean Plaza, ВДНГ, подземный переход на Демеевской и т.д.

Кроме того, в этот вечер переполненная река Лыбидь вышла из берегов – вода полилась из ливнестоков в обратном направлении, подтапливая улицы.

Дорожники привлекли мотопомпы и другое насосное оборудование.

Фото: Александр Соколенко, Наталья Диденко