В Киеве из-за мощного ливня затопило авто, подземные переходы и ТРЦ: фото

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Мария Иващук
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В Киеве из-за мощного ливня 7 июля возникли подтопления в Голосеевском и Печерском районах Киева.

Как сообщают в КГГА, основная причина возникших в Голосеевском и Печерском районах подтоплений — залповый характер ливня. Там отметили, что в указанных районах решетки ливневостоков недавно расчистили.

Среди мест подтоплений – бульвар Михновского (бывший бульвар Дружбы Народов), ТРЦ Ocean Plaza, ВДНГ, подземный переход на Демеевской и т.д.

Кроме того, в этот вечер переполненная река Лыбидь вышла из берегов – вода полилась из ливнестоков в обратном направлении, подтапливая улицы.

Дорожники привлекли мотопомпы и другое насосное оборудование.

Фото: Александр Соколенко, Наталья Диденко

Опубликовано: 08 июля 2023
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