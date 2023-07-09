За год цены на квартиры в киевских новостройках выросли на 34%

По состоянию на июнь этого года в киевских новостройках цены на квартиры выросли на 34%, на вторичном рынке – на 17% по сравнению с июнем прошлого года.

Об этом говорится в аналитике DIM.RIA.

Первичный рынок

Предложение

По состоянию на конец июня 2023 г., в Украине 73,3% открытых отделов продаж новостроек. Количество держится почти на одном уровне с начала весны.

Цены

Средняя цена за м2 на конец июня в Киеве составляет 56 728 грн (учитывая все типы квартир по количеству комнат). Минимальная цена за м² в столице – 21 700 грн., она фиксируется в Деснянском районе, а максимальная – в Печерском – 224 071 грн. По состоянию на июнь, в Киевской области стоимость м² стартует от 9244 грн и может достигать 123011 грн.

Если сравнивать стоимость за м² в новостройке в июне этого и в прошлом году, рост цены почти по всей Украине. В Киеве – на 34%, в Киевской области – на 23%, а во Львовской – 36%.

Вторичное жилье

Предложение

В столице сейчас на 22% меньше предложений, чем в мае. А если рассматривать июнь 2023 и 2022, то наоборот – в большинстве областей количество предложений возросло. В Киеве – на 174% больше, во Львовской области – на 73%, а на Харьковщине – на 308%.

Цены

По состоянию на конец июня, самая высокая средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке зафиксирована, как обычно, в Киеве – 86 865 долларов США.

Сравнивая июнь этого и в прошлом году, увеличение цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке почти по всей Украине. В Киеве – на 17%, в Киевской области – на 2%, а во Львовской и Закарпатье – на 28%.

Фото: Unsplash\Valentyn Chernetskyi