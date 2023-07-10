Из-за бесплатной парковки Киев за три месяца потерял 50 млн гривен

Из-за того, что «Киевтранспарксервис» не заключил договор о проведении платежей за парковку, Киев за три месяца потерял 50 млн гривен.

Об этом сообщает киевский активист Сергей Пасюта.

Он отмечает, что состоялось несколько тендеров, однако победителя так и не определили.

По результатам последнего тендера 5 июня должны были объявить о намерении заключить договор с победителем. Однако по состоянию на 10 июля договор так и не был заключен.

Напомним, что в этом году Киев планировал получить 200 млн. гривен с платных паркингов. За три месяца простоя город потерял уже 50 млн гривен.