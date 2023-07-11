Львовяне создали чат-бот для оплаты штрафов за неправильную парковку и нарушение ПДД

Львовянин Павел Есип вместе с братом разработали сервис FinePay. С его помощью можно оплачивать штрафы за парковку и нарушение ПДД.

Об этом сообщает «Суспильне Львов».

Пока сервис функционирует как чат-бот в Telegram.

Когда FinePay соберет тысячу чеков в неделю (уплаченных административных правонарушений), тогда разработчики создадут полноценное приложение.

Теперь в чат-боте можно оплатить штраф и узнать ответы на самые частые вопросы. Для оплаты необходимо указать постановление и требуемую сумму.

Павел Есип планирует запустить сервис не только во Львове, но и в других украинских городах. В первую очередь, речь идет о Львовской области, Луцке, Тернополе, Ивано-Франковске, Долине, Ужгороде и Мукачево.

По словам начальника Львовского управления безопасности Максима Смилевского, ежедневно в городской бюджет поступает 220-260 тысяч гривен за уплату штрафов из-за нарушения правил парковки. В течение мая собрали более 10 млн. грн.

Фото: «Суспильне Львов»