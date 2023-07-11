Около 70 000 зеленых насаждений оцифровали в Киеве для онлайн-карты деревьев.

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Ирина Маймур
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В Киеве продолжают наполнять онлайн-карту находящихся на балансе города деревьев. В настоящее время оцифровали почти 70 000 зеленых насаждений.

Об этом сообщили в «Киевзеленстрое».

Онлайн-карта будет содержать фотографию каждого «оцифрованного» дерева и информацию о его местонахождении, виде, диаметре ствола, высоте и состоянии.

Карту выложат в открытый для горожан доступ после завершения в Украине военного положения. Причина в том, что при оцифровке используют высокоточные карты.

Напомним, что карту оцифрованных деревьев начали создавать летом 2021 года, однако остановили работу из-за начала полномасштабного вторжения россии.

Фото: «Киевзеленстрой», Unsplash/Kostiantyn Vierkieiev

Опубликовано: 11 июля 2023
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