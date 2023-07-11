В Тернополе хотят достроить третий этаж до памятника архитектуры 18 века

В Тернополе хотят достроить мансардный этаж к бывшему монастырю доминиканцев 1749 года, который является памятником архитектуры национального значения. Активисты бьют тревогу.

Об этом сообщает издание «Погляд».

Речь идет о помещении, прилегающем к кафедральному собору Непорочного зачатия Пресвятой Богородицы. Недавно территорию вокруг него огородили забором и установили табличку с информацией о реставрации архитектурного памятника. Согласно проекту, к монастырю 1749 года планируют достроить мансардный этаж.

Местное издание «20 минут» сообщило , что уже 6 июля на территорию заехала техника и начали работать строители. В тот же день горожане встретились с церковниками, чтобы обсудить ситуацию и ознакомиться с документами.

Городские активисты считают, что достройка незаконная и исказит архитектурный ансамбль центра Тернополя.

В то же время, отцы Тернопольско-Зборовской епархии УГКЦ ссылаются на Министерство культуры и рассказывают, что именно Минкульт подал им идею достройки третьего этажа, «чтобы они были в комплексе — и архикафедральный собор, и данное помещение».

Также церковники называют среди причин для надстройки недостаточное место для подразделений епархии.

Бывший монастырь доминиканцев в Тернополе построили в 1749—1779 годах в стиле барокко по заказу гетмана Юзефа Потоцкого. В 1820-1848 годах он принадлежал иезуитам. 1944 храм был разрушен во время боев за Тернополь. Его отстроили в 1957 году. В 1978-1989 годах монастырь использовали как Тернопольскую картинную галерею, а в 1989 году передали Украинской греко-католической церкви. Тогда он получил статус собора. Пока это памятник национального значения Тернопольской области.

Фото: «20 хвилин», «Суспільне Тернопіль», Бюро спадщини, Достопримечательности Украины