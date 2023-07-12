Прошли первые торги по восстановлению высоток на Киевщине, пострадавших от боевых действий

10 июля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области провела первые торги на ремонт высоток, пострадавших от агрессии россии в Буче, Макарове, Вышгороде и Бородянке.

Результаты торгов уже есть в системе Prozorro, сообщает LIGA.Бизнес.

Да, состоялись торги по следующим объектам:

Буча, девятиэтажка на Яблонской, 17 — ООО «Нидком», 82 млн грн;

Буча, пятиэтажка в ЖК «Новая Буча» по улице Бориса Гмыри, 11/6 — ООО «Строительно-инвестиционная группа Атлант», 80,3 млн грн;

Макаров, ул. Дмитрия Ростовского, 62 – ООО «Классика комфорта», 49,5 млн грн;

Макаров, ул. Проектная, 10 — ООО «И.Б.К. Девелопмент», 63,3 млн. грн;

Вышгород, ул. Грушевского, 1 — ООО «Евроэлитстрой», 85,4 млн грн;

Бородянка, административное здание на ул. Центральная, 331 — ЧП «Реалбудсервис-транс», 26,3 млн грн.

Дома были повреждены из-за попадания боеприпасов или пожара. Там необходимо капитально восстановить и сами здания, и сети водо- и электроснабжения, а также отопление.

Отмечается, что договоры с победителями торгов еще не заключили.

Фото: Анатолий Федорук