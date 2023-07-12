Прошли первые торги по восстановлению высоток на Киевщине, пострадавших от боевых действий

10 июля Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области провела первые торги на ремонт высоток, пострадавших от агрессии россии в Буче, Макарове, Вышгороде и Бородянке.
Результаты торгов уже есть в системе Prozorro, сообщает LIGA.Бизнес.
Да, состоялись торги по следующим объектам:
Дома были повреждены из-за попадания боеприпасов или пожара. Там необходимо капитально восстановить и сами здания, и сети водо- и электроснабжения, а также отопление.
Отмечается, что договоры с победителями торгов еще не заключили.
Фото: Анатолий Федорук