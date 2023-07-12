В историческом ареале Львова построят здание с квартирами и офисами: визуализации

Во Львове по улице Р. Дашкевича, 2 построят здание смешанного использования. Там на верхних этажах разместят жилые квартиры, а на нижних – объекты делового, культурного, обслуживающего и коммерческого назначения.

Такое решение приняли на заседании исполнительного комитета ЛГС, пишет «Твой Город».

Здание будет проектировать и возводить ООО «Річ Девелопмент Груп». Оно будет расположено на земельном участке площадью 0,0798 га. Это зона Г-2 – зона центра деловой, общественной деятельности местного значения.

«Сейчас застройка формируется по красным линиям, тем самым высвободит много пространства, которое станет общественным пространством города, — отметил главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Четыре этажа здания будут над землей, а пятый и шестой – под землей.

Застройка предусматривает 42 квартиры и 48 паркомест, большинство из которых подземные.

Предельно допустимая высотность здания составляет 22,40 м, а максимально допустимый процент застройки земельного участка – 87%. Максимально допустимая плотность населения в пределах жилой застройки – 495 чел./га.

Отметим, что проектируемый дом по ул. Р. Дашкевича, 2, расположен в квартале исторически сложившейся жилой и общественной застройки в пределах исторического ареала города.

Визуализации: ЛГС