До и после: с фасада ТЦ на Позняках демонтировали 68 незаконных рекламных вывесок

На улице Анны Ахматовой на Позняках коммунальщики демонтировали 68 конструкций с фасада торгового центра.

Об этом сообщили в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Ранее коммунальщики убрали 93 незаконных конструкции с расположенного рядом ТЦ.

«Кто кого заразил большим количеством незаконной рекламы – неизвестно, но наши специалисты справились с этим вирусом», – отмечают в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Также они напомнили, что повторно размещенные рекламные средства с нарушением правил будут снова демонтированы. Кроме того, за самовольное размещение вывесок и рекламных средств предусмотрена административная ответственность с последующим взысканием штрафа с владельца.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»