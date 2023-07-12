До и после: с фасада ТЦ на Позняках демонтировали 68 незаконных рекламных вывесок

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Ирина Маймур
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На улице Анны Ахматовой на Позняках коммунальщики демонтировали 68 конструкций с фасада торгового центра.

Об этом сообщили в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Ранее коммунальщики убрали 93 незаконных конструкции с расположенного рядом ТЦ.

«Кто кого заразил большим количеством незаконной рекламы – неизвестно, но наши специалисты справились с этим вирусом», – отмечают в Управлении по рекламе КГГА и КП «Киевреклама».

Также они напомнили, что повторно размещенные рекламные средства с нарушением правил будут снова демонтированы. Кроме того, за самовольное размещение вывесок и рекламных средств предусмотрена административная ответственность с последующим взысканием штрафа с владельца.

Фото: Управление по вопросам рекламы КГГА и КП «Киевреклама»

Опубликовано: 12 июля 2023
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