Ночная атака дронов на Киев: обломки в пяти районах города, есть пострадавшие

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Ирина Маймур
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В ночь на 13 июля россия в очередной раз атаковала Киев БПЛА.

В Дарницком, Соломенском, Шевченковском, Оболонском и Подольском районах были зафиксированы случаи падения обломков. Есть повреждения жилых домов, сообщили в КМВА.

В Дарницком районе из-за падения обломков есть разрушение фасада жилого дома на уровне технического этажа. Также обломок сбитого беспилотника попал в 25 этаж дома, разрушив одну из квартир. Парень, в квартиру которого попало, находился дома. Он получил ранение от обломки. Пострадавшему оказали помощь, сейчас он находится в стабильном состоянии, сообщает Общественное. Также ранение получила девушка в соседнем доме, ее госпитализировали.

В Шевченковском районе произошло возгорание на балконе многоквартирного дома, двое жильцов дома оказали помощь на месте, сообщил Виталий Кличко. Также во время ликвидации последствий спасли одного человека, добавили в КМВА.

Зафиксировали возгорание в Подольском районе.

В Соломенском и Днепровском районах по адресам вызовов медиков пострадавших нет.

ПВО уничтожило все 20 «шахедов» і два «Калибра», которые запустили россияне, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В ГСЧС уточнили, что из-за падения обломков 4 человека получили ранения, двое из них госпитализированы.

Фото: ГСЧС, КМВА, КИЕВ24

Опубликовано: 13 июля 2023
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