В Днепре установят первые «берлинские подушки», заставляющие автомобили снижать скорость

В Днепре по улице Скоробогатова, на которой в ближайшее время закончат ремонт, обустроят первые «берлинские подушки».

Так называют искусственную неровность из резины, заставляющую легковые авто снижать скорость, сообщает сообщество Urban Dnipro.

Улицу Скоробогатова выбрали, потому что при ремонте заменили покрытие проезжей части, однако поднятые переходы не предусмотрели. А скорость на новом ровном асфальте нужно ограничивать для безопасности горожан.

Первые четыре подушки в Днепре установят к концу лета.

Главное преимущество «подушек» – то, что они занимают не всю ширину проезжей части. Из-за них могут свободно объезжать велосипедисты. Форма «берлинской подушки» позволяет машине медленно и без подскоков ее проехать.

Фото: Urban Dnipro