На достройку музея Голодомора в Киеве выделят 574 миллиона гривен

559
Мария Иващук
share share

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект о выделении из госбюджета 573 миллиона гривен на завершение строительства и ввода в эксплуатацию второй очереди национального музея Голодомора в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВРУ.

По словам председателя Комитета по вопросам бюджета ВР Роксоланы Подласой, инициатива сбалансирована и не предусматривает увеличения расходов государственного бюджета на текущий год.

Это позволит в короткий срок завершить весь комплекс строительных работ.

Напомним, Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить в 2008 году недалеко от Киево-Печерской лавры. В 2010 году открыли первую часть – мемориал, вторая очередь предполагает строительство музея. Комплекс строят по проекту польской архитектурной студии Nizio Design и украинской компании Project Systems LTD. Ранее архитектор Мирослав Низьо из студии Nizio Design также работал над Музеем истории польских евреев Polin.

Фото: Музей Голодомора

Опубликовано: 13 июля 2023
Музей Голодомора
share share
Киев выделит на безопасность и оборону города более 1,1 млрд гривен Киев выделит на безопасность и оборону города более 1,1 млрд гривен Смотрите, как может выглядеть после реставрации синагога XVIII века во Львовской области Смотрите, как может выглядеть после реставрации синагога XVIII века во Львовской области Разговорный чат-бот Bard от Google заработал в Украине Разговорный чат-бот Bard от Google заработал в Украине Декоммунизация «Родины-матери»: ДИАМ выдала разрешение на замену советского герба Декоммунизация «Родины-матери»: ДИАМ выдала разрешение на замену советского герба Фаршированные персики: невероятный летний десерт Фаршированные персики: невероятный летний десерт В Днепре установят первые «берлинские подушки», заставляющие автомобили снижать скорость В Днепре установят первые «берлинские подушки», заставляющие автомобили снижать скорость Лучшие сериалы года: объявлены номинанты на «Эмми» – 2023 Лучшие сериалы года: объявлены номинанты на «Эмми» – 2023 Мультфильм «Мавка. Лесная песня» отметили наградой на итальянском фестивале анимации Мультфильм «Мавка. Лесная песня» отметили наградой на итальянском фестивале анимации
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.