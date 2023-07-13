На достройку музея Голодомора в Киеве выделят 574 миллиона гривен

Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект о выделении из госбюджета 573 миллиона гривен на завершение строительства и ввода в эксплуатацию второй очереди национального музея Голодомора в Киеве.

Об этом сообщает пресс-служба аппарата ВРУ.

По словам председателя Комитета по вопросам бюджета ВР Роксоланы Подласой, инициатива сбалансирована и не предусматривает увеличения расходов государственного бюджета на текущий год.

Это позволит в короткий срок завершить весь комплекс строительных работ.

Напомним, Национальный музей Голодомора-геноцида начали строить в 2008 году недалеко от Киево-Печерской лавры. В 2010 году открыли первую часть – мемориал, вторая очередь предполагает строительство музея. Комплекс строят по проекту польской архитектурной студии Nizio Design и украинской компании Project Systems LTD. Ранее архитектор Мирослав Низьо из студии Nizio Design также работал над Музеем истории польских евреев Polin.

Фото: Музей Голодомора