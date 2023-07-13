Смотрите, как может выглядеть после реставрации синагога XVIII века во Львовской области

В Бродах Львовской области показали два проекта реставрации синагоги XVIII века и пространства возле нее.

Об этом сообщает Бродовский городской совет.

Каждый из вариантов предполагает восстановление разрушенных элементов и переосмысление назначения этого здания в центре Бродов. Их разработала местная жительница, студентка Львовского национального университета природопользования Юлия Надорожняк вместе с научными руководителями кафедры вуза.

Создавая проекты, применяли способ интерактивной архитектуры. Это позволяет сочетать потребности в сохранении архитектурного наследия и доступ для посетителей.

Один из вариантов предполагает пассаж, выставочные залы, смотровые террасы для отдыха. Другой – ориентирован на создание торгово-развлекательного комплекса с сохранением архитектурного наследия.

После рассмотрения проектов в Бродовском городском совете отметили, что следует обязательно сохранить центральные элементы, лепнину во внутренних интерьерах.

Напомним, что в этом году обрушился свод и крыша синагоги. А в 2021 году произошел обвал одной из колонн главного зала, державшей крышу. В результате этого колонну было разрушено, а крыша, которая и до того была аварийная, сорвало еще больше.

Фото: Бродовский городской совет