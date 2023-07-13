Без Чкалова и Пушкина: в Киеве дерусифицировали еще 14 парков, скверов и улиц

В Киеве дерусифицировали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

Об этом сообщают в КГГА.

Речь идет о столичных парках, скверах, улицах и переулках.

В Дарницком районе дерусифицировали:

сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;

улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;

переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;

переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;

переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

В Шевченковском районе переименовали:

парк им. О. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;

сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

В Деснянском районе дерусифицировали:

переулок Ватутинский – переулок Зазимский;

улица Маяковского – улица Тараса Коваля;

улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

В Днепровском районе переименовали:

улица Майская – улица Качина;

улица Минина улица – Александра Лазаревского;

улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе дерусифицировали:

улица Совхозная – улица Дунайская.

Фото: Известия Черкасщины