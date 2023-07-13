Без Чкалова и Пушкина: в Киеве дерусифицировали еще 14 парков, скверов и улиц

В Киеве дерусифицировали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.
Об этом сообщают в КГГА.
Речь идет о столичных парках, скверах, улицах и переулках.
В Дарницком районе дерусифицировали:
- сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
- улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
- переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
- переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;
- переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.
В Шевченковском районе переименовали:
- парк им. О. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;
- сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.
В Деснянском районе дерусифицировали:
- переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
- улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
- улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.
В Днепровском районе переименовали:
- улица Майская – улица Качина;
- улица Минина улица – Александра Лазаревского;
- улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.
В Оболонском районе дерусифицировали:
- улица Совхозная – улица Дунайская.
Фото: Известия Черкасщины