Без Чкалова и Пушкина: в Киеве дерусифицировали еще 14 парков, скверов и улиц

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Ирина Маймур
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В Киеве дерусифицировали еще 14 городских объектов, названия которых связаны с россией и ее сателлитами.

Об этом сообщают в КГГА.

Речь идет о столичных парках, скверах, улицах и переулках.

В Дарницком районе дерусифицировали:

  • сквер Трудовой Славы – сквер имени Павла Горянского;
  • улица Челюскинцев – улица Героев Змеиного;
  • переулок Крылова 1-й – переулок Бахмутский;
  • переулок Крылова 2-й – переулок Джмелиный;
  • переулок Крылова 3-й – переулок Щучий.

В Шевченковском районе переименовали:

  • парк им. О. С. Пушкина – парк им. Ивана Багряного;
  • сквер им. Валерия Чкалова – сквер Литературный.

В Деснянском районе дерусифицировали:

  • переулок Ватутинский – переулок Зазимский;
  • улица Маяковского – улица Тараса Коваля;
  • улица Теодора Драйзера – улица Рональда Рейгана.

В Днепровском районе переименовали:

  • улица Майская – улица Качина;
  • улица Минина улица – Александра Лазаревского;
  • улица Пожарского – улица Дмитрия Багалия.

В Оболонском районе дерусифицировали:

  • улица Совхозная – улица Дунайская.

Фото: Известия Черкасщины

Опубликовано: 13 июля 2023
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