В Киеве запретили включать русскоязычные песни в публичных местах

Киевсовет наложил мораторий на публичное использование и демонстрацию русскоговорящего культурного продукта на территории города.

За соответствующее решение проголосовал 71 депутат.

Мораторий распространяется на русскоязычные:

книги;

художественные альбомы;

аудиовизуальные произведения;

музыкальные звукозаписи;

изделия художественных промыслов;

театральные и цирковые представления;

концерты;

культурно-просветительные услуги.

Кроме того, запрет распространяется на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.