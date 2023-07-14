В Киеве запретили включать русскоязычные песни в публичных местах

Киевсовет наложил мораторий на публичное использование и демонстрацию русскоговорящего культурного продукта на территории города.
За соответствующее решение проголосовал 71 депутат.
Мораторий распространяется на русскоязычные:
Кроме того, запрет распространяется на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.
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