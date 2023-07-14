В Киеве запретили включать русскоязычные песни в публичных местах

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Ирина Маймур
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Киевсовет наложил мораторий на публичное использование и демонстрацию русскоговорящего культурного продукта на территории города.

За соответствующее решение проголосовал 71 депутат.

Мораторий распространяется на русскоязычные:

  • книги;
  • художественные альбомы;
  • аудиовизуальные произведения;
  • музыкальные звукозаписи;
  • изделия художественных промыслов;
  • театральные и цирковые представления;
  • концерты;
  • культурно-просветительные услуги.

Кроме того, запрет распространяется на объекты материальной и духовной культуры, имеющие художественное, историческое, этнографическое и научное значение и подлежащие сохранению, воспроизводству и охране в соответствии с законодательством Украины.

Фото: Dave Weatherall/Unsplash

Опубликовано: 14 июля 2023
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