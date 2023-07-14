В Киеве тестируют сумки для полива деревьев: чем они полезны

В Днепровском районе Киева впервые протестовали сумки для полива деревьев.

Об этом сообщили в КП УЗО Днепровского района.

Речь идет о специальных полиэтиленовых 85-литровых сумках, которые закрепляют вокруг ствола и корни дерева и наполняют водой. Такая система позволяет воде попадать сразу в корень дерева и поддерживать необходимый уровень влажности растения.

При использовании сумки вода постепенно вытекает из нее в течение пяти часов. Поэтому растения медленно впитывают влагу, а вода достигает более глубоких слоев почвы и насыщает ее, отмечают коммунальщики.

К тому же сумки для полива сокращают риск развития грибковых заболеваний у деревьев, добавляют специалисты. Также их использование снижает потребление воды более чем на 65% по сравнению с традиционным методом полива.

В случае успешного тестирования такой вид полива будет введен и в других районах столицы.

Фото: КП УЗО Днепровского района