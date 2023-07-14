Мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии – Мининфраструктуры

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Мария Иващук
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Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений признала аварийным мост Патона и Метро в Киеве, а также каждый десятый мост в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Мэр Виталий Кличко ответил, что это "поводы для манипуляций и дискредитации власти столицы" и напомнил, что город два года назад передал мост Патона на баланс Мининфраструктуры для ремонта в рамках «Большого строительства», но его так и не начали.

"Город этот мост регулярно обследует, осуществляет критически важные ремонтные работы, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии", - объясняет Кличко.

Относительно моста Метро город планирует его обновление в 2024 году. Как отмечает Кличко, чтобы разгрузить и закрыть на ремонт городов Метро, в этом году планируют запустить автомобильное сообщение по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу. Работы там продолжаются.

Напомним, что о необходимости реконструировать мост Патона еще в 2019 году говорил сын проектировщика моста Борис Патон.

Фото: Yehor Litsov

Опубликовано: 14 июля 2023
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