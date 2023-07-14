На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер

В Дарницком районе обустроят новый сквер. Он появится на улице Ревуцкого, 13Б.

Соответствующее решение принял Киевсовет.

Раньше на этой территории хотели обустроить парковку. Но местные жители выступили против этого и предложили создать сквер.

Киевсовет и Дарницкая РГА поддержали жителей и отменили правовые основания для обустройства парковки на этом месте.

«Киевзеленстрой» получил разрешение на разработку проекта землеустройства об отводе земельного участка на улице Ревуцкого для обустройства, эксплуатации и обслуживания зеленых насаждений.

Фото: КГГА