На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер

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Ирина Маймур
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В Дарницком районе обустроят новый сквер. Он появится на улице Ревуцкого, 13Б.

Соответствующее решение принял Киевсовет.

Раньше на этой территории хотели обустроить парковку. Но местные жители выступили против этого и предложили создать сквер.

Киевсовет и Дарницкая РГА поддержали жителей и отменили правовые основания для обустройства парковки на этом месте.

«Киевзеленстрой» получил разрешение на разработку проекта землеустройства об отводе земельного участка на улице Ревуцкого для обустройства, эксплуатации и обслуживания зеленых насаждений.

Фото: КГГА

Опубликовано: 14 июля 2023
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