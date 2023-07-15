На улице Франко начали разбирать дом 1899 года: что известно

1384
Валерия Гуржий
share share

Утром 15 июля в Киеве дом профессора Ивана Михайловского 1899 году, расположенный на улице Ивана Франко, 26, начали разбирать.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Дом находится напротив Министерства культуры и информационной политики Украины. За день успели снять с крыши столетние деревянные доски и так называемую «дранку» – элементы исторического перекрытия стен.

На событие отреагировала заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева. Она написала, что дом должны были реставрировать.

"Ее вроде реставрируют, но сейчас стало понятно, что меняют всю начинку и крышу, вроде, не увеличивают этажность, но никакой информации под рукой нет, нужно проверять, что это за проект"

Активист вызвал полицию, после чего были составлены заявления по факту проведения незаконных строительных работ. После обеда работы удалось остановить.

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 15 июля 2023
share share
Смотрите, какую концепцию остановки-укрытия разработала украинская студия дизайна Смотрите, какую концепцию остановки-укрытия разработала украинская студия дизайна В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак" В ВОЗ признали, что подсластитель аспартам, который есть в составе Coca-Cola, "может вызвать рак" Львовские студенты создали единственную в Украине умную трость для частично зрячих людей Львовские студенты создали единственную в Украине умную трость для частично зрячих людей В Бучанской общине до конца года планируют отстроить 11 частных домов В Бучанской общине до конца года планируют отстроить 11 частных домов У памятника основателям Киева пройдет фестиваль ретроавтомобилей У памятника основателям Киева пройдет фестиваль ретроавтомобилей Почему в Киеве продолжают разрушать историческую застройку: Урбанист Дмитрий Перов – о доме на Жилянской и других достопримечательностях, которые мы теряем Почему в Киеве продолжают разрушать историческую застройку: Урбанист Дмитрий Перов – о доме на Жилянской и других достопримечательностях, которые мы теряем В кинотеатре «Факел» на Харьковском массиве возобновят кинопоказы и превратят его в многофункциональное заведение В кинотеатре «Факел» на Харьковском массиве возобновят кинопоказы и превратят его в многофункциональное заведение На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер На Дарнице вместо парковки обустроят новый сквер
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.