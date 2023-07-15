На улице Франко начали разбирать дом 1899 года: что известно

Утром 15 июля в Киеве дом профессора Ивана Михайловского 1899 году, расположенный на улице Ивана Франко, 26, начали разбирать.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

Дом находится напротив Министерства культуры и информационной политики Украины. За день успели снять с крыши столетние деревянные доски и так называемую «дранку» – элементы исторического перекрытия стен.

На событие отреагировала заместитель Министра культуры и информационной политики Украины Екатерина Чуева. Она написала, что дом должны были реставрировать.

"Ее вроде реставрируют, но сейчас стало понятно, что меняют всю начинку и крышу, вроде, не увеличивают этажность, но никакой информации под рукой нет, нужно проверять, что это за проект"

Активист вызвал полицию, после чего были составлены заявления по факту проведения незаконных строительных работ. После обеда работы удалось остановить.

Фото: Дмитрий Перов