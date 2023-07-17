Во время реконструкции Почтовой площади нанесли ущерб более чем на 73 млн грн – прокуратура Киева

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Валерия Гуржий
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При реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади был нанесен ущерб на сумму свыше 73,6 млн гривен.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Бывшему директору КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева» сообщено о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.

Досудебное расследование установило, что распоряжениями КГГА принято решение о проведении реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади в Подольском районе.

Заказчиком проектирования и производителем работ определен КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева», которое заключило с частной фирмой договор генподряда на выполнение этих работ.

Однако, как установило следствие, фактически в рамках реконструкции транспортной развязки на Почтовой площади производилось строительство торгового центра и пяти ресторанов.

Указанное строительство осуществлялось в нарушение требований Закона Украины «О регулировании градостроительной деятельности», земельного законодательства и других нормативных документов по землеустройству и землепользованию, а также без отвода земельных участков.

В свою очередь подозреваемый, являясь директором КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева», не обеспечил контроль за соблюдением требований земельного законодательства и договора подряда, что создало предпосылки для безосновательного завладения генподрядчиком вышеуказанными земельными участками.

Согласно заключению эксперта территориальной общине города Киева нанесен материальный ущерб на сумму свыше 73,6 млн гривен.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Фото: Обертон

Опубликовано: 17 июля 2023
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