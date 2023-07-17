КГГА передала под снос здание бывшей табачной фабрики на Подоле

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Валерия Гуржий
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Бывшую табачную фабрику Спилиотти на Подоле КГГА передала под снос.

Об этом сообщил активист Дмитрий Перов.

По его словам, впервые в документах производственные цеха фабрики фигурируют в 1883 г. как уже действующие. Поэтому фабрику заложили еще раньше. В советское время здесь по воспоминаниям Василия Галайбы размещалась фабрика столовых приборов. Того же периода и рудимент - серая мрачная советская плитка, ныне скрывающая оригинальный фасад здания.

В здании размещалась контора предприятия. Сам дом деревянный, обложен кирпичом. Достоверно один из последних таких на Подоле пример промышленной (мануфактурной застройки) нижнего города.

"Ну, а еще - это территория Государственного историко-архитектурного заповедника «Древний Киев», поэтому передача земли без согласования Департамента охраны культурного наследия КГГА, которое отсутствует в проекте решения, - незаконна"

Фото: Дмитрий Перов

Опубликовано: 17 июля 2023
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