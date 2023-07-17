В Бородянке отстроили уничтоженный россиянами завод по производству эко-упаковки

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Ирина Маймур
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В Бородянке благодаря гранту «єРобота» восстановили разрушенный РФ завод по производству эко-упаковки «Эко Баскет».

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Завод полностью сгорел весной прошлого года после попадания российского снаряда во второй этаж здания. Владелец предприятия Елена Мартынюк воспользовалась грантовой программой «Собственное дело», узнав ее в доме для беженцев в Польше.

«Я была морально разбита, но эта новость дала мне импульс. Для меня этот грант не о деньгах, а о возвращении в Украину. Это то, что меня вернуло», – рассказала Елена.

Она заполнила заявку на грант за одну ночь и, получив утвердительную ответ вместе с семьей вернулась в Бородянку и возобновила производство.

В настоящее время прием заявок на все направления программы «еРабота» продолжается. Подать заявку можно через Портал Дія.

Фото: Министерство экономики Украины

Опубликовано: 17 июля 2023
Бородянка
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