Во Львовской области демонтировали еще более 20 советских памятников

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Ирина Маймур
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С 1 июля во Львовской области был демонтирован 21 советский памятник.

Об этом сообщили в Львовской ОВА.

Какие именно монументы демонтировали:

  • два памятника в Золочевском районе: в Поморянах и Золочеве;
  • четыре монумента на Самборщине: в Рудковской общине – в селе Никловичи, в Добромыльской общине – в селах Меженец и Грушатичи. В самом Самборе демонтировали скульптуру «Мать-Родина»;
  • пять объектов в Червоноградском районе: два – в селах Первятичи и Нисмичи Сокальской общины, один – в селе Стремильче Лопатинской общины и по одному в селах Силец и Незнанов Добротворской общины;
  • пять монументов на Яворовщине: в пгт Немиров, селах Драгомышль, Грушев и Нагачев и Яворове;
  • пять памятников – во Львовском районе: два – в городе Винники, два в селах Ушковичи и Кимир Перемышлянского общества, один – в селе Подгайчики Глинянского общества;
  • один памятник советскому солдату в селе Подорожное Журавненской общины Стрыйского района.

Всего с начала года во Львовской области лишились 123 объекта монументальной пропаганды России.

Фото: Львовская ОВА

Опубликовано: 18 июля 2023
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