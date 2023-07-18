Во Львовской области демонтировали еще более 20 советских памятников

С 1 июля во Львовской области был демонтирован 21 советский памятник.

Об этом сообщили в Львовской ОВА.

Какие именно монументы демонтировали:

два памятника в Золочевском районе: в Поморянах и Золочеве;

четыре монумента на Самборщине: в Рудковской общине – в селе Никловичи, в Добромыльской общине – в селах Меженец и Грушатичи. В самом Самборе демонтировали скульптуру «Мать-Родина»;

пять объектов в Червоноградском районе: два – в селах Первятичи и Нисмичи Сокальской общины, один – в селе Стремильче Лопатинской общины и по одному в селах Силец и Незнанов Добротворской общины;

пять монументов на Яворовщине: в пгт Немиров, селах Драгомышль, Грушев и Нагачев и Яворове;

пять памятников – во Львовском районе: два – в городе Винники, два в селах Ушковичи и Кимир Перемышлянского общества, один – в селе Подгайчики Глинянского общества;

один памятник советскому солдату в селе Подорожное Журавненской общины Стрыйского района.

Всего с начала года во Львовской области лишились 123 объекта монументальной пропаганды России.

Фото: Львовская ОВА