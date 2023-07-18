Столичную улицу Дмитриевскую отремонтируют в следующем году

Столичную Дмитровскую улицу планируют отремонтировать в следующем году.

Об этом сообщил глава департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор в интервью изданию «Лига».

Улицу уже проинспектировали вместе с «Киевавтодором» и «Киевпасстрансом». По словам Кандибора, ее можно отремонтировать «с минимальными затратами».

Город планирует разобрать и исправить трамвайный путь и восстановить бетонные блоки, которыми выложена дорога вдоль трамвайной линии.

«Я могу вам гарантировать со своей стороны, что мы готовы сделать Дмитриевскую на следующий год, к тому же с минимальным дискомфортом для жителей», – отметил Кандибор.