Столичную улицу Дмитриевскую отремонтируют в следующем году

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Ирина Маймур
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Столичную Дмитровскую улицу планируют отремонтировать в следующем году.

Об этом сообщил глава департамента транспорта КГГА Руслан Кандибор в интервью изданию «Лига».

Улицу уже проинспектировали вместе с «Киевавтодором» и «Киевпасстрансом». По словам Кандибора, ее можно отремонтировать «с минимальными затратами».

Город планирует разобрать и исправить трамвайный путь и восстановить бетонные блоки, которыми выложена дорога вдоль трамвайной линии.

«Я могу вам гарантировать со своей стороны, что мы готовы сделать Дмитриевскую на следующий год, к тому же с минимальным дискомфортом для жителей», – отметил Кандибор.

Фото: Mic9N/Википедия

Опубликовано: 18 июля 2023
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