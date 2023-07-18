Смотрите, как будет выглядеть новый ЖК, который построят на полуострове в Днепре

Архитектурное бюро Archоbraz показало проект жилого комплекса на полуострове в Днепре.

Квартал будет располагаться на переулке Широкий.

Отмечается, что квартал будет состоять из двух- и трехэтажных домов с террасой. Площадь домов составит от 80 до 160 м2. Комплекс будет включать в себя индивидуальные придомовые участки для отдыха и открытые стоянки автомобилей.

Вместо заборов высадят высокие эстетические зеленые насаждения 1,2–1,4 метра высотой.

На территории ЖК также разместят общественное пространство, магазины, кафе, детские клубы и рекреационное пространство.

Также обещают обустроить набережную вокруг озера и благоустройство дренажного канала с детской и спортивной площадкой.

Визуализации: Archоbraz