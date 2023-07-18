Смотрите, как будет выглядеть новый ЖК, который построят на полуострове в Днепре

129
Ирина Маймур
share share

Архитектурное бюро Archоbraz показало проект жилого комплекса на полуострове в Днепре.

Квартал будет располагаться на переулке Широкий.

Отмечается, что квартал будет состоять из двух- и трехэтажных домов с террасой. Площадь домов составит от 80 до 160 м2. Комплекс будет включать в себя индивидуальные придомовые участки для отдыха и открытые стоянки автомобилей.

Вместо заборов высадят высокие эстетические зеленые насаждения 1,2–1,4 метра высотой.

На территории ЖК также разместят общественное пространство, магазины, кафе, детские клубы и рекреационное пространство.

Также обещают обустроить набережную вокруг озера и благоустройство дренажного канала с детской и спортивной площадкой.

Визуализации: Archоbraz

Опубликовано: 18 июля 2023
share share
Гид по Столичному Рынку: Где искать рамен, крабов, лобстеров и угрей из Шацких озер Гид по Столичному Рынку: Где искать рамен, крабов, лобстеров и угрей из Шацких озер Корпус завода «Арсенал», где находиться фудхол Kyiv Food Market, продали новому владельцу Корпус завода «Арсенал», где находиться фудхол Kyiv Food Market, продали новому владельцу Подольско-Воскресенский мост планируют частично открыть в сентябре этого года Подольско-Воскресенский мост планируют частично открыть в сентябре этого года Вдоль проспекта Романа Шухевича повредили более 100 деревьев Вдоль проспекта Романа Шухевича повредили более 100 деревьев Киев планирует закупить 100 новых троллейбусов и 114 автобусов Киев планирует закупить 100 новых троллейбусов и 114 автобусов В Броварах активисты самостоятельно заменили таблички с русскоязычными названиями на новые В Броварах активисты самостоятельно заменили таблички с русскоязычными названиями на новые Столичную улицу Дмитриевскую отремонтируют в следующем году Столичную улицу Дмитриевскую отремонтируют в следующем году В КГГА сообщили во сколько обойдется обустройство наземного перехода возле метро "Университет" В КГГА сообщили во сколько обойдется обустройство наземного перехода возле метро "Университет"
Журнал большого города. Издание о городской культуре - самые интересные новости, люди, события и места Киева, Одессы и Львова.
© 2015…2023 Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только с соблюдением правил републикации

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 16 лет.