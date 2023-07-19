Киев получит 25 автобусов от Братиславы

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Мария Иващук
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Столица Словакии Братислава передаст Киеву 25 городских автобусов. Об этом рассказал городской голова Виталий Кличко после встречи с мэром Братиславы Матушем Валло.

Транспорт уже готовится к отправке и вскоре он должен появиться в столице.

Также мэр Братиславы Матеуш Валло предложил помощь в привлечении мировых специалистов по консалтингу в восстановлении инфраструктуры и развитии транспортной системы.

Кроме того, Братислава будет помогать в налаживании реабилитационного центра для военных, который создает Киев.

Фото: Mitchell Johnson

Опубликовано: 19 июля 2023
громадський транспорт Київ
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