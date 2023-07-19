В Славутиче построят ядерный научный хаб: каким он будет

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Ирина Маймур
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В Славутиче построят Североукраинский ядерный научный хаб.

Об этом сообщили в НАЭК «Энергоатом».

Проект реализует Агентство регионального развития и городские власти Славутича. Хаб объединит научно-исследовательские институты, образовательные учреждения и энергетические компании для:

  • создание новых проектов атомных электростанций;
  • решение проблемы безопасности их эксплуатации;
  • развитию смежной инфраструктуры.

В хабе будут работать над развитием зеленой энергетики на базе Чернобыльской АЭС и будут искать пути дальнейшего применения отчужденных территорий. Также там сосредоточатся на проблеме утилизации ядерных отходов, которые образуются в результате работы украинских атомных станций, отмечают в «Энергоатоме».

Хаб разместят в здании Центра профессионального развития Славутича, пишет «Промышленный портал». Там отремонтируют крышу, реконструируют внутренние помещения и полностью обновят коммуникации и системы отопления.

Затем планируют приобрести все необходимое оборудование для научно-исследовательской деятельности, конференций и работы специалистов. К тому же, на базе учреждения запустят цифровой тренажер ядерных реакторов будущего.

Фото: Агентство регионального развития г. Славутич, скриншоты из презентации хаба

Опубликовано: 19 июля 2023
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