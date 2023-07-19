В Киеве отремонтируют 26 бюветов за более чем 7 млн гривен

В Киеве до декабря 2023 года отремонтируют 26 бюветов за 7 млн гривен.

Об этом говорится на сайте публичных закупок Prozorro, пишет издание «Твоє Місто».

В тендерах отмечается, что ремонт по заказу «Киевводфонда» будет выполнять ООО «Буд Олимп Строй». Работы будут стоить 7 млн. 337 тыс. 858,05 гривен. Их планируется завершить до 5 декабря 2023 года.

Капитально отремонтируют 26 столичных бюветов. Они расположены по следующим адресам:

ул. Кобзарская, 2 (273,1 тыс. грн);

ул. Просвещения, 5 (359,5 тыс. грн);

пересечение улиц Герцена и Овручской (92,5 тыс. грн);

ул. Героев Мариуполя, 8 (449,2 тыс. Грн);

ул. Ирпенская, 71 (133,4 тыс. грн.);

ул. Симиренко, 10 (308,8 тыс. Грн);

просп. Маршала Рокоссовского, 2 (132,9 тыс. грн);

ул. Академика Туполева, 13 (207,8 тыс. Грн);

просп. Леся Курбаса, 6 (131,3 тыс. грн.);

ул. Ветряные Горы, 2 (241,1 тыс. грн);

ул. Радужная, 4Б (426,2 тыс. грн);

ул. Зоологическая, 12/15 (367,7 тыс. Грн);

ул. Героев Севастополя, 9-11 (210,8 тыс. грн);

бульв. Гавела Вацлава, 81 (188,7 тыс. грн.);

просп. Георгия Гонгадзе, 20 (413,7 тыс. грн.);

бульв. Академика Вернадского, 85 (276,9 тыс. Грн);

ул. Зодчих, 40 (85,9 тыс. грн);

просп. Свободы, 22/24 (369,4 тыс. грн.);

ул. Василия Доманицкого, 1А (139,4 тыс. грн);

пересечение улиц Ореста Васкула, 2 и Беличанской, 3 (370,9 тыс. грн);

ул. Богатырская, 2А (363,4 тыс. грн.);

ул. Героев Днепра, 32А (328,6 тыс. Грн);

ул. Межевая, 25 (435,3 тыс. грн);

ул. Юрия Глушко, 9 (282,9 тыс. грн);

ул. Академика Ефремова, 24 (403,9 тыс. Грн);

просп. Правды, 4 (344,4 тыс. Грн).

Ранее мы писали, что появилась карта бюветов, работающих во время блекаутов.

Фото: КГГА