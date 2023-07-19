Трезубец на щите Родины-Матери будет стоить 28 миллионов. Кто профинансирует работы

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Мария Иващук
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Замена советского герба на монументе "Батькивщины-Матери" на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.

Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко во время брифинга.

Партнерами и финансовыми донорами проекта выступают 14 компаний, среди которых Метинвест, Монобанк, КАН Девелопмент, Новая Почта, ПриватБанк, АТБ, Сбербанк. Средства для реконструкции аккумулирует Агентство устойчивости культуры (ACURE).

В Метинвесте говорят, что трезубец, который заменит советский символ на щите "Батькивщины-Матери", будет из такого же металла, что и сам монумент.

Отмечается, что герб Украины содержит два типа металла – нержавеющую сталь компании толщиной 1,7 мм и сталь зарубежного производства толщиной 1,5 мм.

Трезубец уже производят

Разработкой проекта занимался Украинский институт стальных конструкций им. Шимановского.

Трезубец станет полностью идентичным старому гербу объемной конструкции от скульптора Алексея Пергаменщика.

Монтаж хотят начать в июле и завершить в День Независимости Украины.

Фото: Метинвест

Опубликовано: 19 июля 2023
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