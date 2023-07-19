Трезубец на щите Родины-Матери будет стоить 28 миллионов. Кто профинансирует работы

Замена советского герба на монументе "Батькивщины-Матери" на трезубец будет стоить 28 миллионов гривен. Бюджетные деньги не будут привлекать, работы профинансируют благотворители.
Об этом сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко во время брифинга.
Партнерами и финансовыми донорами проекта выступают 14 компаний, среди которых Метинвест, Монобанк, КАН Девелопмент, Новая Почта, ПриватБанк, АТБ, Сбербанк. Средства для реконструкции аккумулирует Агентство устойчивости культуры (ACURE).
В Метинвесте говорят, что трезубец, который заменит советский символ на щите "Батькивщины-Матери", будет из такого же металла, что и сам монумент.
Отмечается, что герб Украины содержит два типа металла – нержавеющую сталь компании толщиной 1,7 мм и сталь зарубежного производства толщиной 1,5 мм.
Разработкой проекта занимался Украинский институт стальных конструкций им. Шимановского.
Трезубец станет полностью идентичным старому гербу объемной конструкции от скульптора Алексея Пергаменщика.
Монтаж хотят начать в июле и завершить в День Независимости Украины.
Фото: Метинвест