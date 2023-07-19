Почему в Киеве нет мобильных укрытий: объясняют в Киевсовете

В Киевсовете обсудили вопросы мобильных укрытий совместно с представителями ГСЧС, полиции, столичной администрации и общественностью в рамках круглого стола.

Как отметил заместитель городского головы, секретарь Киевсовета Владимир Бондаренко, в начале ноября 2022 Киевсовет принял решение о создании укрытий возле остановок.

Однако в январе 2023 года во время совещания на базе Департамента муниципальной безопасности КГГА решили, что без соблюдения ГСН строительство временных укрытий и отнесение их в фонд защитных сооружений было бы нецелесообразным. Также установка бетонных конструкций со специальным армированием не обеспечит надежную защиту от воздействия средств поражения.

По его словам, в августе 2022 года мэр Виталий Кличко обращался в ГСЧС для разъяснения и рекомендаций относительно требований проектирования и целесообразности или нецелесообразности строительства мобильных укрытий.

“Ответ ГСЧС Украины был очень прост – термина "временное укрытие" в законодательстве нет, а все защитные сооружения гражданской защиты должны отвечать требованиям ГСН. Но мы понимаем, что эти сооружения не могут отвечать требованиям ГСН, а тот, кто их строит и устанавливает, берет на себя ответственность», – объясняет Бондаренко.

Он добавил, что все временные сооружения, которые установлены сегодня на улицах украинских городов и "гордо именованные укрытиями, таковыми не являются согласно действующему законодательству".

Однако город, по его словам, готов работать для решения этого вопроса в максимально сжатые сроки.