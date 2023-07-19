Художник из Мексики Роберто Маркес нарисует серию муралов в Ирпене.

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Ирина Маймур
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Американо-мексиканский художник Роберто Маркес нарисует серию муралов у Ирпенской детской школы искусств имени М. Вериковского.

Об этом сообщила начальница отдела культуры, национальностей и религий Ирпенского горсовета Евгения Антонюк.

Серия муралов будет посвящена искусству во время войны.

Приобщиться к созданию стенописей вместе с Маркесом может любой желающий. Для этого необходимо в любой день с 10.00 до 18.00 подходить по адресу: Ирпень, ул. Шевченко, 4А.

«Роберто с удовольствием ждет и привлечет к работе всех, кто хочет присоединиться к созданию этих муралов, – отметила Евгения Антонюк.

Фото: Евгения Антонюк, скриншоты из сюжета ITV

Опубликовано: 19 июля 2023
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