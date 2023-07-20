ВДНГ запустил онлайн-реестр объектов культурного наследия, который можно дополнять

ВДНГ запустил онлайн-реестр памятников искусства, расположенных на территории Экспоцентра.
Благодаря реестру хотят систематизировать здания, сооружения и другие объекты, которые не имеют охранного статуса, однако могут иметь культурную, историческую или архитектурную ценность.
В настоящее время в список добавлены 19 объектов, уже имеющих охранный статус, среди которых здания павильонов, сооружение центрального входа, а также фонтаны и другие образцы архитектуры.
Реестр доступен для открытого просмотра. Кто-либо может добавлять новые пункты в список.
"Впоследствии эту информацию будет обрабатывать отдельно созданная по инициативе ВДНГ комиссия и будет передавать в органы государственной власти с заявлением о регистрации вновь открытых памятников в государственном реестре", - говорят в команде.