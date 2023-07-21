У кинотеатра «Октябрь» высадили «живые стены» из вьющегося винограда

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Ирина Маймур
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Вдоль стены в сквере возле кинотеатра «Жовтень» высадили виноград Вичи.

Об этом сообщил глава департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата Александр Возный.

По его словам, всего в Подольском районе в рамках инициативы «Город живых стен» высадят более 50 саженцев винограда Вичи.

«Живые стены» уже есть во всех районах Киева: за полтора года было высажено 900 ростков. Среди преимуществ такого решения – более чистый воздух, комфортная температура внутри помещения летом, защита от шума и способ борьбы с граффити.

Глава департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменениям климата призвал киевлян присоединяться к инициативе «Город живых стен» и также высаживать виноград Вичи на своих домах и офисах, вдоль стен и заборов.

Фото: Александр Возный

Опубликовано: 21 июля 2023
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